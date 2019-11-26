Землетрясение в Албании: погибли не менее четырех человек
По меньшей мере четыре человека стали жертвами мощного землетрясения в Албании. Это уже второе столь разрушительное сейсмическое событие в регионе за последние два месяца.
Землетрясение ощутили жители прибрежных районовФото: REUTERS
Сайт kp.ru писал, что подземные толчки произошло ночью во вторник, 26 ноября. Магнитуда составила 6,4 балла. Очаг залегал на глубине 10 километров, а эпицентр находился недалеко от города Шиджак и столицы страны Тираны. Колебания ощущались вдоль всего побережья, передают очевидцы.
В Албании сотни человек пострадали в результате землетрясения.
На местах обрушения зданий сразу в нескольких городах проводятся поисково-спасательные операция. Один человек обнаружен мертвым в округе Курбин, второй - в Дурресе. Где нашли тела еще двоих погибших, агентство AP не уточняет.
Пострадавшие продолжают поступать в больницыФото: REUTERS
Пострадавших на настоящий момент около 150. Они продолжают поступать в больницы, и точных данных пока нет.
В Албании сотни человек пострадали в результате землетрясения.Сильные подземные толчки ощущались в столице страны, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру. Разрушены здания, ведется разбор завалов
ИСТОЧНИК KP.RU