Похищенных в Мексике актера и туриста освободили из плена

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-26T12:03:11+03:00

Был ли выплачен выкуп, не уточняется Фото: REUTERS

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Мексиканская преступная группировка отпустила похищенных несколько дней назад мужчин - местного актера Алехандро Санди и французского туриста Фредерика Мишель.

Бандиты ограбили их в воскресенье, 24 ноября, а потом увезли с собой из заповедника Невадо-де-Толука с целью выкупа. На настоящий момент мужчины находятся рядом с близкими. Их состояние удовлетворительное.

Расследование ведется правоохранительными органами Мексики и Франции одновременно. Был ли выплачен запрошенный бандитами выкуп, неизвестно. Тем временем, французское министерство иностранных дел уже поблагодарило властей североамериканской страны за помощь в освобождении соотечественника, передает издание Universal.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году в Мексике похитили студента медицинского вуза из Калифорнии. Его друга, тоже американца, избили и убили. Власти предполагали, что преступления связаны с местным баром.

ИСТОЧНИК KP.RU