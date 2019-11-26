"Поддержим боевую мощь!": К посольству Украины в Москве принесли унитазы

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-26T14:12:12+03:00

Активисты предложили ВМС братской страны забрать эти туалеты себе вместо тех, что "пропали" с их кораблей [видео]

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К зданию посольства Украины в Москве принесли унитазы, раскрашенные в желто-голубые цвета национального флага. Таким образом активисты решили высмеять заявление киевских властей о том, что с переданных им Россией кораблей пропали туалеты.

Напомним, что речь идет о катерах "Бердянск" и "Никополь", а также буксире "Яны Капу". Все три судна были арестованы российскими пограничники после провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Сайт kp.ru писал, что корабли вернули Украине 18 ноября 2019-го. При этом в Киеве заявили, что с них пропали унитазы, а также мелкие предметы интерьера, в частности, плафоны.

ФСБ России сразу опровергло сказанное и опубликовало видео с борта катеров, сделанное непосредственно перед их передачей. На кадрах видно, что обстановка осталась нетронутой.

Активисты решили, что раз Украине так нужны еще унитазы, то их можно и подарить. Беленькое фаянсовое оборудование появилось на улице перед посольством. Надпись на одном из них гласит: "Поддержим боевую мощь Украины".

Согласно данным агентства "Москва", официальные власти столицы расценили акцию как несогласованный пикет. В результате днем в понедельник, 25 ноября, были задержаны двое мужчин - 39-летний уроженец Молдавии из Подмосковья и 48-летний москвич. На них составили административные протоколы о нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

К посольству Украины в Москве принесли унитазы для кораблей ВМСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU