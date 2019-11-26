Лавров выступил за "честный разговор" по допинговому скандалу

СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-26T14:55:10+03:00

Глава МИД заявил, что желающих сделать Россию виноватой слишком много

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет отстаивать свое право на "честный разговор" в рамках допингового скандала и рекомендаций WADA, которое ранее призвало признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

По мнению дипломата, Москву слишком часто делают виноватой, поскольку она делает то, что невыгодно одной или нескольким западным странам.

"Есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой. Причем обвиняемой, по сути дела, во всем и повсюду, какую область международной жизни ни возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы", - прокомментировал ситуацию глава МИД.

Он рекомендовал не делать поспешных выводов, поскольку решения комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию еще будет рассматривать исполком, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что WADA рекомендовала отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Жесткие санкции подразумевают лишение спортсменов национального флага и возможности проводить крупные турниры.

ИСТОЧНИК KP.RU