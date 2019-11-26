Депутаты предложили законодательно контролировать распродажи

СЕГОДНЯ 21:54 2019-11-26T21:56:11+03:00

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В Госдуму внесли законопроект, который определяет, как должна проходить распродажа товаров в российских магазинах. Автором документа стал депутат от партии КПРФ Олег Лебедев. Он предлагает внести поправки в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». В случае, если инициативу депутата поддержат коллеги, то в законе появится определение понятия «распродажа товаров».

- Под распродажей понимается реализация товаров по сниженным ценам, сопровождаемая информированием потребителей о снижении цены на товар, - приводит текст документа РИА Новости.

Продавец обязан будет сообщить покупателю не только точные сроки распродажи, но и причину снижения цены, исходную и итоговую стоимость товара. В магазинах запрещено будет размещать информацию, которая может ввести в заблуждение. Кроме того, депутат предлагает дополнить закон «О защите прав потребителей» пунктом, согласно которому покупатель может потребовать у продавца информацию о стоимости товара до распродажи за последние 6 месяцев.

Как показал опрос, россияне не верят в скидки "Черной пятницы", но 70 процентов из них все равно совершают крупные покупки в дни всемирной распродажи.

ИСТОЧНИК KP.RU