Папа Римский направил Путину телеграмму с благословением для россиян

26 Нояб. 23:17 2019-11-26T23:43:46+03:00

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Папа Римский Франциск направил приветственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину, в которой рассказал, что молится за весь российский народ и главу страны.

- Я шлю сердечные приветствия вашему превосходительству в полете над Россией на обратном пути в Рим из Таиланда и Японии. Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации, - говорится в официальном сообщении.

Дело в том, что эти телеграммы являются традиционными. Над какими странами Папа Римский пролетает на самолете после апостольских визитов, тем лидерам он и отправляет приветствия.

В этот раз приветственные письма получили также лидера Финляндии, Латвии, Литвы, Польши, Словении, Хорватии, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Папа Римский выступил против пожизненного заключения. Глава римской католической церкви рассказал о своем отношении к тюрьмам.

ИСТОЧНИК KP.RU