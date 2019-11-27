"Уважайте международное право": Главы МИД четырех стран обратились к России из-за Азовского моря
Дипломаты сделали это заявление в контексте передачи Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей
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Главы Министерств иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции обратились к РФ с просьбой уважать международное право и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.
Дипломаты сделали подобное заявление в контексте передачи Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей.
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ИСТОЧНИК KP.RU