"Уважайте международное право": Главы МИД четырех стран обратились к России из-за Азовского моря

СЕГОДНЯ 02:58 2019-11-27T02:58:03+03:00

Дипломаты сделали это заявление в контексте передачи Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей

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Главы Министерств иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции обратились к РФ с просьбой уважать международное право и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.

Дипломаты сделали подобное заявление в контексте передачи Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей.

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ИСТОЧНИК KP.RU