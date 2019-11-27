По меньшей мере 15 пострадавших в ДТП россиян находятся в критическом положении

СЕГОДНЯ 04:49 2019-11-27T04:49:12+03:00

По словам местных источников, больница приняла 19 пациентов с различными травмами, все они граждане РФ

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СМИ сообщают, что по меньшей мере 15 человек, пострадавших в ДТП в Доминиканской республике, на данный момент находятся в критическом положении.

Больница приняла 19 пациентов с различными травмами, все они граждане РФ.

- По крайней мере 15 из 41 человека, попавших в аварию на шоссе Кораль сегодня днем, находятся в критическом состоянии, - пишут СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU