По меньшей мере 15 пострадавших в ДТП россиян находятся в критическом положении
По словам местных источников, больница приняла 19 пациентов с различными травмами, все они граждане РФ
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СМИ сообщают, что по меньшей мере 15 человек, пострадавших в ДТП в Доминиканской республике, на данный момент находятся в критическом положении.
Больница приняла 19 пациентов с различными травмами, все они граждане РФ.
- По крайней мере 15 из 41 человека, попавших в аварию на шоссе Кораль сегодня днем, находятся в критическом состоянии, - пишут СМИ.
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ИСТОЧНИК KP.RU