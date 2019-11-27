Туроператор рассказал о состоянии здоровья пострадавших в ДТП в Доминикане россиян
Российский туроператор Anex Tour, организовавший тур в Доминикану, сообщил, что некоторые из госпитализированных после ДТП россиян находятся в "более тяжелом" состоянии, но критических нет.
При этом специалист добавил, что несколько человек уже покинули больницы и направляются в гостиницы.
- Несколько человек находятся в "более тяжелом" состоянии, они направлены в клинику в Санто-Доминго (столица), однако потерпевших в критическом состоянии среди них нет, - уточнил туроператор, пишет "РИА-Новости".
По данным местных медиков, по меньшей мере 15 россиян в критическом состоянии.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько часов назад стало известно о том, что в Доминиканской республике автобус с туристами из России попал в ДТП. Транспорт перевернулся на пути из Пунта-Каны в местный аэропорт после столкновения с грузовиком.
ИСТОЧНИК KP.RU