2019-11-27T05:44:57+03:00
Происшествия

Туроператор рассказал о состоянии здоровья пострадавших в ДТП в Доминикане россиян

По словам специалиста, несколько человек уже покинули больницы и направляются в гостиницы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Туроператор рассказал о состоянии здоровья пострадавших в ДТП в Доминикане россиянТуроператор рассказал о состоянии здоровья пострадавших в ДТП в Доминикане россиянФото: Эвелина АЗАЕВА
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Российский туроператор Anex Tour, организовавший тур в Доминикану, сообщил, что некоторые из госпитализированных после ДТП россиян находятся в "более тяжелом" состоянии, но критических нет.

При этом специалист добавил, что несколько человек уже покинули больницы и направляются в гостиницы.

- Несколько человек находятся в "более тяжелом" состоянии, они направлены в клинику в Санто-Доминго (столица), однако потерпевших в критическом состоянии среди них нет, - уточнил туроператор, пишет "РИА-Новости".

По данным местных медиков, по меньшей мере 15 россиян в критическом состоянии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько часов назад стало известно о том, что в Доминиканской республике автобус с туристами из России попал в ДТП. Транспорт перевернулся на пути из Пунта-Каны в местный аэропорт после столкновения с грузовиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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