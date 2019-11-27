2019-11-27T05:48:56+03:00
В мире

На северо-западе США неизвестный открыл стрельбу у начальной школы

В результате инцидента были ранены два человека
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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На северо-западе США неизвестный открыл стрельбу у начальной школыНа северо-западе США неизвестный открыл стрельбу у начальной школыФото: REUTERS
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В американском штате Вашингтон два человека были ранены во время стрельбы возле начальной школы. Стрелявший, чья личность пока не установлена, покончил с собой после прибытия полицейских на место преступления.

- Полицейские прибыли и обнаружили двух пострадавших. Было получено описание подозреваемого и его автомобиля. Подозреваемого обнаружили, последовало преследование, - говорится в официальном источнике.

В полиции уточнили, что во время погони подозреваемый остановил машину и покончил с собой.

На момент инцидента большая часть учеников покинула школу. Пострадавшие были госпитализированы.

На данный момент ведется расследование данного инцидента, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в США произошла стрельба во время школьного футбольного матча. В результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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