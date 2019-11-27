На северо-западе США неизвестный открыл стрельбу у начальной школы
В американском штате Вашингтон два человека были ранены во время стрельбы возле начальной школы. Стрелявший, чья личность пока не установлена, покончил с собой после прибытия полицейских на место преступления.
- Полицейские прибыли и обнаружили двух пострадавших. Было получено описание подозреваемого и его автомобиля. Подозреваемого обнаружили, последовало преследование, - говорится в официальном источнике.
В полиции уточнили, что во время погони подозреваемый остановил машину и покончил с собой.
На момент инцидента большая часть учеников покинула школу. Пострадавшие были госпитализированы.
На данный момент ведется расследование данного инцидента, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в США произошла стрельба во время школьного футбольного матча. В результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU