2019-11-27T08:29:26+03:00
Экономика

В России зафиксирован миллион свободных вакансий

Отечественные работодатели не могут найти рекордное количество сотрудников
Елена АКИМОВА
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В России зафиксировано рекордное число свободных вакансийВ России зафиксировано рекордное число свободных вакансийФото: Олег УКЛАДОВ
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В России зафиксировано рекордное число свободных вакансий. Отечественные работодатели ждут более миллиона человек и никак не могут найти сотрудников.

По данным Росстата, показатель рекордный на рынке труда с 2016 года. По итогам II квартала было зафиксировано 1,1 миллион свободных рабочих мест.

Наибольшее количество предложений в Москве – 170 тысяч, Московской области – 79 тысяч и Санкт-Петербурге – 69 тысяч.

На сервисах по поиску работы подтверждают данный тренд. Специалисты HeadHunter приводят свою статистику: на конец 2016 года на сайте было опубликовано 344 тыс. вакансий, в 2017-м — 398 тыс., а в 2018-м — уже 559 тыс.

— В среднем на одну вакансию приходится шесть резюме соискателей. На конец III квартала самыми дефицитными отраслями являлись консультирование, рабочий персонал, страхование, медицина и фармацевтика, автомобильный бизнес и информационные технологии, - делится руководитель службы исследований компании Мария Игнатова.

Заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков самыми дефицитными по поиску кадров называет сферы розничной торговли, производства, сельского хозяйства, эксплуатации зданий, строительства. Основную проблему специалист видит в том, что внутренняя миграция в стране развита очень слабо, релокация обходится очень дорога и поэтому процесс поиска работников замедляется.

В пресс-службе Минтруда «Известиям» пояснили, что тенденция увеличения количества вакансий в 2019 году не является устойчивой, сообщили и назвали свои цифры: в октябре в стране было 1,7 млн вакансий (с учетом малого бизнеса). Это на 1% меньше, чем в тот же месяц год назад.

Ранее в Минтруде заявили, что в следующем году безработица в стране расти не будет. Сегодня в службах занятости зарегистрированы 662 тысячи человек, а вакансий почти втрое больше - 1,7 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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