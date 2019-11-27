2019-11-27T09:40:32+03:00
Политика

Пушков назвал обращение четырех стран к России по украинскому вопросу «выпадом авангарда»

Главы МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции призвали продлить антироссийские санкции
Юлия САЛЬНИКОВА
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Обращение касалось УкраиныОбращение касалось УкраиныФото: REUTERS
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На заявление министров иностранных дел четырех стран – Украины, Литвы, Эстонии и Швеции ответил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Напомним, главы МИД обратились к России с требованием «уважать территориальную целостность Украины» и продлить санкции против нашей страны.

Пушков подчеркнул, что лишь три государства имеют отношение к санкциям ЕС.

- Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни ещё 21 страны ЕС. Это выпад авангарда, - написал сенатор в твиттер.

Он предположил, что другие страны просто ждут 9 декабря. На эту дату назначен саммит в нормандском формате. Это будет первая личная встреча президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ранее источник сообщил, что в дни проведения саммита «с большой долей вероятности» состоятся двухсторонние переговоры президентов двух стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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