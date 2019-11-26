2019-11-26T22:15:03+03:00
Политика

Источник: В Париже помимо саммита может состояться двухсторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского

Вероятность таких переговоров оценивают как "очень высокую"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Саммит состоится в Париже 9 декабряСаммит состоится в Париже 9 декабряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский и украинский президенты могут провести в Париже двухсторонние переговоры. Об этом информированный источник сообщил корреспондентам издательского дома «Коммерсант». Ранее представители двух стран заявляли, что встреча пройдет исключительно в рамках нормандского саммита. Напомним, это первый с 2016 года саммит, где встретятся главы России, Украины, Франции и Германии. Главной темой станет стабилизация ситуации на Донбассе.

Источник, знакомый с материалами подготовки саммита сторон, сообщил изданию, что Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут встречу с глазу на глаз. Шансы на это он оценивает как очень высокие. Более того, он сообщил, что в Париже российский лидер пригласит украинского коллегу на празднование Дня Победы в Москву.

В понедельник 25 ноября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Зеленского. Один из вопросов, который обсудили лидеры стран, касался заключения газового соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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