2019-11-27T18:17:51+03:00
Общество

Твиттер заблокировал страничку, которая рассказывала хорошие новости о России

Аккаунт публиковал только добрые истории о нашей стране
Антон Власов
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Следствием такой политики Твиттера может стать то, что пользователи предпочтут альтернативные платформыСледствием такой политики Твиттера может стать то, что пользователи предпочтут альтернативные платформыФото: Twitter.com
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Причин бана никто объяснять не стал. Просто страничка «Хорошие новости» стала недоступна. В записях были лишь истории о россиянах-героях, наших научных достижениях, открытиях. Подписчиками "Хороших новостей" были министр культуры России Владимир Мединский и глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, телеведущий Владимир Соловьев, депутаты Госдумы, члены Общественной палаты.

- Twitter без объяснения причин приостановил действие учетной записи нашего проекта. Это прецедент - в России заблокирован аккаунт за распространение хороших новостей, - заявили авторы проекта “Хорошие новости”. - Посмотрели ленту: похоже, дело в том, что мы перед блокировкой посмели сообщить, что рост промышленного производства в России по итогам года превысил показатели США и других мировых держав или что объемы строительства нового жилья в России выросли на 8,2%. Проекту всего несколько месяцев, но только в октябре хорошие новости в Twitter получили более 6 миллионов просмотров.

Авторы отправили жалобу администрации Твиттера. Но ответа их не прислали.

- Подобная практика это тревожный сигнал для пользователей социальных сетей всего СНГ. Очевидно, что от блокировок собственных проектов в Твиттере теперь не застрахован никто, - считает член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров. - Не важно, какой вы делаете контент: рассказываете о путешествиях, продвигаете свой бренд, делитесь советами – в один момент это все может быть заблокировано без объяснения причин. При этом надо учитывать и тот факт, что в России до сих пор нет официального представительства социальной сети.

Следствием такой политики Твиттера может стать то, что пользователи предпочтут альтернативные платформы и сделают акцент на развитии своих проектов в тех же мессенджерах или отечественных соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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