2019-11-27T20:31:10+03:00
Общество

Правительство отменило обязательную сертификацию лекарственных препаратов

Производители смогут сразу предоставлять данные о своей продукции в Росздравнадзор, что ускорит ее появление в аптеках
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Установлен новый порядок ввода лекарственных средств в оборотУстановлен новый порядок ввода лекарственных средств в оборотФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии производители лекарств смогут предоставлять данные в Росздравнадзор. Постановление о новом порядке ввода лекарственных препаратов в гражданский оборот подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», - сказано в правительственном документе, опубликованном на сайте правительства.

Медведев отметил, что новый порядок позволит эффективнее контролировать лекарства на российском рынке, а также ускорит их появление в аптеках.

Законодательные нормы вступают в силу 29 ноября 2019 года.

Напомним, 22 ноября в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий выпускать в России лекарства без согласия обладателя патента. Такая мера может наладить поставки жизненно важных препаратов и медоборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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