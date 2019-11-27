Опубликовано видео сопровождения японскими истребителями российских Ту-95МС
Министерство обороны России опубликовало видео плановых полетов двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС российских Воздушно-космических сил.
На кадрах видно, как японские и южнокорейские истребители сопроводили два российских стратегических ракетоносца.
В пресс-службе Минобороны сообщили, что на отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали южнокорейские F-15, F-16 и японские F-2.
Плановые полеты над нейтральными водами также совершали российские истребители Су-35С и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Продолжительность полета составила более 10 часов.
В военном ведомстве отметили, что экипажи Дальней авиации регулярно выполняют плановые полеты над нейтральными водами
Напомним, в феврале этого года во время осуществления планового полета над нейтральными водами Японского и Охотского морей, а также западной части Тихого океана российские два Ту-95 и Су-35 также сопровождали японские истребители. Продолжительность полета составила более 10 часов.
Истребители ВВС Южной Кореи и Японии сопроводили российские Ту-95МС.
ИСТОЧНИК KP.RU