2019-11-27T21:25:59+03:00
Политика

Опубликовано видео сопровождения японскими истребителями российских Ту-95МС

Два ракетоносца ВКС РФ выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского и Восточно-Китайского морей [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экипажи Дальней авиации регулярно выполняют плановые полеты над нейтральными водамиЭкипажи Дальней авиации регулярно выполняют плановые полеты над нейтральными водамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министерство обороны России опубликовало видео плановых полетов двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС российских Воздушно-космических сил.

На кадрах видно, как японские и южнокорейские истребители сопроводили два российских стратегических ракетоносца.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что на отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали южнокорейские F-15, F-16 и японские F-2.

Плановые полеты над нейтральными водами также совершали российские истребители Су-35С и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Продолжительность полета составила более 10 часов.

В военном ведомстве отметили, что экипажи Дальней авиации регулярно выполняют плановые полеты над нейтральными водами

Напомним, в феврале этого года во время осуществления планового полета над нейтральными водами Японского и Охотского морей, а также западной части Тихого океана российские два Ту-95 и Су-35 также сопровождали японские истребители. Продолжительность полета составила более 10 часов.

Истребители ВВС Южной Кореи и Японии сопроводили российские Ту-95МС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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