2019-11-27T22:45:37+03:00
В мире

В Госдепе считают НАТО самым успешным альянсом в истории

По словам представителя ведомства, организация является оплотом международного мира и безопасности последние 70 лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдепе считают НАТО самым успешным альянсом в историиВ Госдепе считают НАТО самым успешным альянсом в историиФото: REUTERS
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НАТО является самым успешным альянсом в истории, а Вашингтон всегда поддерживал его и продолжает играть ключевую роль в нём. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Госдепартамента Соединённых Штатов.

«США всё ещё считают, что НАТО остаётся самым успешным альянсом в истории. Президент и госсекретарь на протяжении нескольких лет ясно обозначили свою поддержку альянса. Мы продолжаем играть лидирующую роль в нём», - сказал он, добавив, что организация является «оплотом международного мира и безопасности последние 70 лет».

Таким образом представитель ведомства отреагировал на вопрос о том, с каким настроем делегации Соединённых Штатов едет на саммит НАТО 3-4 декабря в Лондоне, после заявления французского лидера Эмманюэля Макрона «о смерти мозга» альянса.

Напомним, после объявлении турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии, президент Франции призвал задаться вопросом о функционировании НАТО. События на сирийской границе он назвал «грубой ошибкой» альянса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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