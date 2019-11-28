2019-11-28T03:56:29+03:00
Политика

Польский депутат: Полякам пора перестать «злить россиян» и думать «самим за себя»

Так парламентарий прокомментировал решение США увеличить число американских военных в Польше
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Депутат польского сейма призвал политиков страны начать думать самостоятельноДепутат польского сейма призвал политиков страны начать думать самостоятельноФото: REUTERS
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Депутат польского сейма Кшиштоф Босак заявил, что полякам пора перестать пытаться «разозлить россиян» и начать думать «самим за себя», раскритиковав власти страны за то, что нынешняя политика Варшавы «синонимична борьбе с Москвой».

«У меня сложилось впечатление, что некоторые польские политики и комментаторы остановились во временах холодной войны и не заметили, что она закончилась, и сейчас имеет место политика сделок», - сказал он в интервью газете Rzeczpospolita, комментируя решение США увеличить число своих военных в Польше.

Парламентарий подчеркнул, что в действиях Вашингтона нет никакой «благотворительности», напомнив, что глава Белого дома Дональд Трамп предупреждал: полякам придется содержать американские военные базы на Висле за свой счет.

Когда же его спросили, не посмеются ли в Кремле над спорами о том, кто должен гарантировать безопасность Польши, он ответил, что Варшаве нужно начать думать самостоятельно, не оглядываясь на то, как ее политику будут воспринимать «в Москве, Берлине, Вашингтоне, Брюсселе или Тель-Авиве».

Кшиштоф Босак также отметил, что если кто-то в Польше сделает «более-менее реалистичное заявление» про Россию, то его тут же начинают называть «русским агентом».

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее польский журналист обвинил Соединенные Штаты в выдумках небылиц о пресловутой «российской угрозе» с целью вынудить союзников покупать американское оружие

ИСТОЧНИК KP.RU

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