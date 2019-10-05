Польский журналист обвинил США в выдумках о «российской угрозе»

СЕГОДНЯ 06:59 2019-10-05T07:25:01+03:00

Польский журналист считает, что его стране следует стать мостом между Востоком и Западом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Польский журналист Петр Панащук считает, что Соединенные Штаты выдумывают небылицы о пресловутой «российской угрозе», дабы вынуждать союзников покупать американское оружие. Об этом он пишет в своей статье на портале Salon24.

По его мнению, тесный союз с США превращает Польшу в своеобразный «санитарный кордон» или восточный фланг НАТО и лишает Варшаву самостоятельности, принуждая ее отстаивать интересы Вашингтона.

«Поляку нелегко писать о России. Особенно сейчас, когда антироссийский гам в польском медиапространстве «раскручивается» до максимума, и каждый журналист или политик обязан осудить Россию – потому что так нужно», - такими словами начинает Панащук свою статью.

Он отмечает, что подобная «ментальная тренировка» извне создает в умах большинства поляков «жесткий эмоциональный занавес, не оставляя места здравому смыслу».

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ИСТОЧНИК KP.RU