2019-10-05T07:25:01+03:00
Политика

Польский журналист обвинил США в выдумках о «российской угрозе»

По мнению обозревателя, Вашингтону выгодно представлять Россию «врагом», чтобы вынуждать союзников покупать американское оружие
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Польский журналист считает, что его стране следует стать мостом между Востоком и ЗападомПольский журналист считает, что его стране следует стать мостом между Востоком и ЗападомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Польский журналист Петр Панащук считает, что Соединенные Штаты выдумывают небылицы о пресловутой «российской угрозе», дабы вынуждать союзников покупать американское оружие. Об этом он пишет в своей статье на портале Salon24.

По его мнению, тесный союз с США превращает Польшу в своеобразный «санитарный кордон» или восточный фланг НАТО и лишает Варшаву самостоятельности, принуждая ее отстаивать интересы Вашингтона.

«Поляку нелегко писать о России. Особенно сейчас, когда антироссийский гам в польском медиапространстве «раскручивается» до максимума, и каждый журналист или политик обязан осудить Россию – потому что так нужно», - такими словами начинает Панащук свою статью.

Он отмечает, что подобная «ментальная тренировка» извне создает в умах большинства поляков «жесткий эмоциональный занавес, не оставляя места здравому смыслу».

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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