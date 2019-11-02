Лавров: Отказ НАТО от моратория РСМД основан на голословных обвинениях

СЕГОДНЯ 00:28 2019-11-02T00:41:39+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал нежелание стран Европы и НАТО ввести мораторий на развертывание вооружений, ранее запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), как предложила наша страна.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин в сентябре направил послание более чем 50 лидерам различных стран, «включая всех натовских руководителей», однако «никакой реакции нет».

«Ответ в устной форме дается в том плане, что они не могут пойти на этот мораторий, потому что Россия уже развернула свои ракеты в Европе, в Калининградской области. Делается это опять-таки на основе голословных утверждений, что мы испытали ракету 9М729 на запрещенную Договором дальность, то есть больше чем 500 км», - сказал Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24».

При этом, как подчеркнул глава МИД, постоянно отказываются «показать спутниковые снимки либо какое-то другое доказательство, убедительно подтверждающее верность этих заявлений».

По словам российского министра, действия США в последние годы «наводят на мысль, что они не прочь развалить всю систему международных договоров, по крайней мере – в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями».

Сергей Лавров напомнил, что в 2002 год американцы «похоронили» Договор об ограничении систем противоракетной обороны, в этом – о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а теперь «уже идет информация о том, что чуть ли не официально объявлено о выходе из Договора по открытому небу».

«Мне кажется, международное сообщество все-таки возвысит свой голос в пользу сохранения системы, обеспечивающей стратегическую стабильность, паритет и какие-то договоренности в сфере контроля над вооружениями», - добавил дипломат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, действие ДРСМД было прекращено 2 августа, а уже на следующий день Пентагон объявил, что приступил к разработке ракет, которые ранее были запрещены Договором. Спустя неполных три недели США испытали новую крылатую ракету.

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ИСТОЧНИК KP.RU