2019-11-28T08:01:06+03:00
Общество

Минтруд назвал самые востребованные профессии

Активнее всего за прошедший год требовались преподаватели вузов, учителя и сборщики
Елена АКИМОВА
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Минтруд назвал самые востребованные специальности в уходящем годуМинтруд назвал самые востребованные специальности в уходящем годуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Минтруде назвали профессии, куда чаще всего требовались сотрудники в прошедшем году. Число вакансий для профессорско-преподавательского персонала университетов и других организаций высшего образования выросло на 35%. В числовом выражении – это 5,3 тыс. свободных мест.

Спрос на школьных учителей увеличился на четверть, до 26 тысяч вакансий. А сборщиков стали искать на 22% чаще – в сентябре требовались 15,1 тысяч рабочих.

В середине рейтинга оказались специалисты по информационно-коммуникационным технологиям, увеличение с 16% до 8,6 тыс. На 14 процентов возрос спрос на механиков и ремонтников, до 166 тыс. вакансий.

Педагоги и воспитатели стали требоваться на 11% чаще (15,3 тыс.). А последние стройки рейтинга принадлежат сотрудникам службы охраны они стали востребованы на 9,1 процент чаще (78,2 тыс. предложений), и работникам, оказывающим услуги по индивидуальному уходу (5,9 тыс.).

Эксперты объясняют, что повышенный спрос на педагогов тем, что в стране активно открываются новые образовательные учреждения.

- Нехватка учителей – это традиционная проблема, но в последние годы ситуация обострилась. Самый большой дефицит — преподавателей младших классов, - объясняет «Известиям» президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

Ранее сообщалось, что в стране зафиксирован миллион свободных вакансий. Отечественные работодатели не могут найти рекордное количество сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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