Три женщины обвинили постпреда США при ЕС в домогательствах

СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-28T08:46:53+03:00

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Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд подвергся обвинениям в сексуальных домогательствах. На настоящий момент уже три женщины заявили о том, что в прошлом он позволял себе непристойные действия в их отношении.

Журналистское расследование опубликовала нью-йоркская некоммерческая организация ProPublica. Согласно ее данным, первое зафиксированное домогательство произошло в 2003 году.

Николь Воджел обсуждала с Сондландом инвестиции в свой журнал, а после ужина он пригласил ее осмотреть один из номеров в принадлежащем ему отеле. Уже на месте мужчина якобы стал обнимать и целовать женщину, но тут же получил отказ. Вскоре они вновь встретились, и бизнесмен позволил себе положить руку на бедро Николь. Она опять его отвергла, а после получила письмо, в котором Сондланд сообщил, что не может инвестировать средства в ее проект.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU