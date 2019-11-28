Роспоребнадзор назвал регионы, где чаще болеют корью
Роспотребнадзор делится статистикой: в России стали чаще болеть корью. Если в 2017 году на миллион населения приходилось пять заболевших, то теперь 17.
Заболевание распространяется неравномерно и есть регионы-лидеры:
Дагестан – 631,
Краснодарский край – 239,
Ставропольский край – 194.
Минимальное число заболевших:
Бурятия – 0,2,
Калмыкия – 0,18
Марий Эл – 0,03,
А вот в Ивановской, Смоленской и Архангельской областях нет новых случаев заболевания. Что касается Москвы, то на миллион населения в прошлом году приходилось 74 заболевших, а в Санкт-Петербурге – 10.
Рост заболеваемости связан, по мнению аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, объясняется отказами от вакцинации. В основном корью болеют дети, которые не были привиты. Взрослые переносят заболевание труднее, порой бывают осложнения в виде пневмонии. Воспаление не поддается лечению антибиотиками и порой приводит к летальному исходу. А у возрастных пациентов может развиться коревый энцефалит (воспаление мозга).
Специалист называет симптомы заболевания корью: высокая температура тела, головная болью, насморк, кашель, озноб, покраснение глаз и сыпь на теле.
- Дети, которые переносят корь в детстве, получают к ней иммунитет. Но не стоит отказываться от прививок, ведь это может привести к возникновению васкулита — воспаления стенок кровеносных сосудов, - объясняет News.ru врач.
Медик также отметил, что уровень заболеваемости растет не только в России, но и в Европе.
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ИСТОЧНИК KP.RU