Роспоребнадзор назвал регионы, где чаще болеют корью

СЕГОДНЯ 09:11 2019-11-28T09:11:58+03:00

В России стали чаще болеть корью и связано это с отказами от прививок Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Роспотребнадзор делится статистикой: в России стали чаще болеть корью. Если в 2017 году на миллион населения приходилось пять заболевших, то теперь 17.

Заболевание распространяется неравномерно и есть регионы-лидеры:

Дагестан – 631,

Краснодарский край – 239,

Ставропольский край – 194.

Минимальное число заболевших:

Бурятия – 0,2,

Калмыкия – 0,18

Марий Эл – 0,03,

А вот в Ивановской, Смоленской и Архангельской областях нет новых случаев заболевания. Что касается Москвы, то на миллион населения в прошлом году приходилось 74 заболевших, а в Санкт-Петербурге – 10.

Рост заболеваемости связан, по мнению аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, объясняется отказами от вакцинации. В основном корью болеют дети, которые не были привиты. Взрослые переносят заболевание труднее, порой бывают осложнения в виде пневмонии. Воспаление не поддается лечению антибиотиками и порой приводит к летальному исходу. А у возрастных пациентов может развиться коревый энцефалит (воспаление мозга).

Специалист называет симптомы заболевания корью: высокая температура тела, головная болью, насморк, кашель, озноб, покраснение глаз и сыпь на теле.

- Дети, которые переносят корь в детстве, получают к ней иммунитет. Но не стоит отказываться от прививок, ведь это может привести к возникновению васкулита — воспаления стенок кровеносных сосудов, - объясняет News.ru врач.

Медик также отметил, что уровень заболеваемости растет не только в России, но и в Европе.

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ИСТОЧНИК KP.RU