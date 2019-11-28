На Кипре солдат выстрелил в ногу туристу

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-28T09:53:53+03:00

Мужчина ехал на велосипеде, когда из соседнего пикапа раздался хлопок

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Житель Кипра выстрелил в ногу проезжавшему мимо на велосипеде туристу. Инцидент произошел в понедельник, 25 ноября, на северо-западе острова.

50-летний немец направлялся в больницу города Полис Хрисохус из кемпинга, когда услышал громкий хлопок. Звук задался из пикапа, который двигался в противоположном направлении.

Мужчина тут же почувствовал резкое жжение в левом колене. Врачи установили, что в иностранца выстрелили из пневматического пистолета.

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ИСТОЧНИК KP.RU