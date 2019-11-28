В Москве пресекли деятельность банды, рассылавшей наркотики по почте
Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД пресекли деятельность банды, которая производила запрещенные сильнодействующие вещества, а потом рассылала их по почте.
По словам официального представителя министерства Ирины Волк, посылки "путешествовали" по всей России и в одну из стран ближнего зарубежья. При задержании двух подозреваемых в почтовом отделении столицы у них было изъято 48 таких пакетов. При вскрытии одного из них обнаружили тестостерон.
В Москве раскрыли банду, рассылавшую наркотики по почте.
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ИСТОЧНИК KP.RU