2019-11-28T13:01:25+03:00
Политика

Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на парад Победы в Москву

Президент России рассчитывает, что военные всех государств-членов организации примут участие в торжествах 9 мая 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидеры стран-членов ОДКБ в БишкекеЛидеры стран-членов ОДКБ в БишкекеФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности на юбилейный парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая 2020 года, и предложил задействовать в этих тожествах военнослужащих всех шести государств.

Инициатива была озвучена на пленарном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.

"Признательны за поддержку идеи о том, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в параде Победы на Красной площади", - сказал Владимир Путин.

По его словам, подробный план по проведению мемориальных, социальных и культурных мероприятий уже согласован, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее президент России пригласил на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне также американского лидера Дональда Трампа. Глава Белого дома заявил, что будет только рад, если получится приехать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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