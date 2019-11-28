2019-11-28T14:27:14+03:00
Происшествия

Роскосмос: "Мы установили жесточайший контроль за стройкой космодрома "Восточный"

Руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артём Мельников в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал о борьбе с хищениями бюджетных средств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В гостях на Радио "КП" руководитель службы внутреннего аудита РоскосмосаВ гостях на Радио "КП" руководитель службы внутреннего аудита РоскосмосаФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артём Мельников в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что его подчиненные сейчас активно работают "по паршивым овцам", которые становятся виновниками хищений бюджетных средств при строительстве космодрома "Восточный".

Борьба ведется не только со "злокачественными опухолями", а именно крупными случаями мошенничества, но и менее радикальными вещами, например, с плохой организацией работы. О результатах такой деятельности Артем Мельников докладывает лично гендиректору корпорации, и уже он решает вопрос передачи данных в правоохранительные органы.

"Проблемы по стройке есть, но мы установили жесточайший контроль за стройкой, а имевшие место проблемы связаны с деятельностью Спецстроя России и фирм, которые он привлекал", - сказал глава службы в беседе с ведущими радио Александром Милкусом и Валентином Алфимовым.

По словам Мельникова, за все время строительство было похищено порядка 11 миллиардов рублей, более 50 человек уже осуждены, но десятки уголовных дел остаются открытыми.

"Мы хотели бы, чтобы все были привлечены к ответственности", - подчеркнул представитель Роскосмоса.

Сайт kp.ru писал, что в ноябре этого года были возбуждены новые уголовные дела о хищениях при строительстве космодрома "Восточный" в Амурской области. Один из подрядчиков проекта обманом присвоил себе 240 миллионов рублей бюджетных средств. И таких дел в судах около полусотни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россияне спрятали от налогового учета четверть элитных авто
Глава службы аудита Роскосмоса: Проблем с зарплатами на "Восточном" больше нет
Липецкий бассейн «Атлант» стал одним из лучших спорткомплексов России
В Москве эвакуировали Тверской и Мещанский суды
В АТОР назвали новые популярные виды отдыха у россиян
Смерть голландской модели, выпавшей обнаженной с 20 этажа небоскреба, была убийством
В России не рассматривают вариант выступления спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом
Поль Погба не хочет играть за «Манчестер Юнайтед»
Российского актера не пустили в Украину пограничники из-за поездки в Крым
В Москве три женщины заработали 19 млн рублей на незаконных тренингах
Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет
США пообещали и дальше давить на Россию из-за Украины