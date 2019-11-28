Роскосмос: "Мы установили жесточайший контроль за стройкой космодрома "Восточный"

СЕГОДНЯ 14:24 2019-11-28T14:27:14+03:00

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Руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артём Мельников в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что его подчиненные сейчас активно работают "по паршивым овцам", которые становятся виновниками хищений бюджетных средств при строительстве космодрома "Восточный".

Борьба ведется не только со "злокачественными опухолями", а именно крупными случаями мошенничества, но и менее радикальными вещами, например, с плохой организацией работы. О результатах такой деятельности Артем Мельников докладывает лично гендиректору корпорации, и уже он решает вопрос передачи данных в правоохранительные органы.

"Проблемы по стройке есть, но мы установили жесточайший контроль за стройкой, а имевшие место проблемы связаны с деятельностью Спецстроя России и фирм, которые он привлекал", - сказал глава службы в беседе с ведущими радио Александром Милкусом и Валентином Алфимовым.

По словам Мельникова, за все время строительство было похищено порядка 11 миллиардов рублей, более 50 человек уже осуждены, но десятки уголовных дел остаются открытыми.

"Мы хотели бы, чтобы все были привлечены к ответственности", - подчеркнул представитель Роскосмоса.

Сайт kp.ru писал, что в ноябре этого года были возбуждены новые уголовные дела о хищениях при строительстве космодрома "Восточный" в Амурской области. Один из подрядчиков проекта обманом присвоил себе 240 миллионов рублей бюджетных средств. И таких дел в судах около полусотни.

ИСТОЧНИК KP.RU