СК возбудил новые уголовные дела о хищениях на стройке "Восточного"
Следственное управление СК России по Амурской области возбудило сразу два новых уголовных дела по факту хищений при строительстве космодрома "Восточный". Расследование ведется в рамках статьи "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
Следствие считает, что преступление было совершено в период с ноября 2018 года по май 2019-го. Руководство одного из предприятий-исполнителей государственного контракта направило в управление федерального казначейства Татарстана счет на оплату по договорам аренды спецтехники.
В действительности действия, указанные в контрактах, не исполнялись, а финансово-хозяйственные документы были подложными.
"На основании предоставленных документов управлением федерального казначейства перечислено более 240 миллионов рублей", - сообщается на сайте СК РФ.
В настоящий момент продолжается сбор и закрепление доказательств. Ведется расследование.
Сайт kp.ru писал, что, помимо этих двух уголовных дел, ведется еще 12 производств о хищениях на "Восточном". Также 42 дела переданы в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU