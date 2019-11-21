СК возбудил новые уголовные дела о хищениях на стройке "Восточного"

СЕГОДНЯ 09:55 2019-11-21T10:15:34+03:00

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Следственное управление СК России по Амурской области возбудило сразу два новых уголовных дела по факту хищений при строительстве космодрома "Восточный". Расследование ведется в рамках статьи "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Следствие считает, что преступление было совершено в период с ноября 2018 года по май 2019-го. Руководство одного из предприятий-исполнителей государственного контракта направило в управление федерального казначейства Татарстана счет на оплату по договорам аренды спецтехники.

В действительности действия, указанные в контрактах, не исполнялись, а финансово-хозяйственные документы были подложными.

"На основании предоставленных документов управлением федерального казначейства перечислено более 240 миллионов рублей", - сообщается на сайте СК РФ.

В настоящий момент продолжается сбор и закрепление доказательств. Ведется расследование.

Сайт kp.ru писал, что, помимо этих двух уголовных дел, ведется еще 12 производств о хищениях на "Восточном". Также 42 дела переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU