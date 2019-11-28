Макрон: Париж не принял предложение ввести мораторий на РСМД в Европе

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-28T15:30:00+03:00

Однако французский лидер заявил о необходимости нового договора по контролю над вооружением, который должен включать и Европу

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Париж не принял предложение Москвы о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, но понимает необходимость нового договора по контролю над вооружением, в который необходимо включать и европейские страны. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы не приняли мораторий, предложенный Россией, или предложение о размещении, но мы его восприняли как основу для обсуждений (…) Европейцы должны быть привлечены к переговорам о будущем договоре по ракетам средней и меньшей дальности», - заявил французский лидер в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Макрон призвал к «прозрачному, основательному и требовательному» диалогу с Россией. Он также отметил, что «Россия является географической частью Европы».

В свою очередь, в Кремле сообщили, что российский президент Владимир Путин и французский лидер могут обсудить инициативу о неразмещении ракет на саммите в «нормандском формате».

Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин направил европейским странам и США предложение о моратории на размещение РСМД в Европе. Накануне немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о том, что французский лидер еще 23 октября оправил российскому коллеге ответ с заявлением, что данный вопрос нужно тщательно изучить и обсудить как в двустороннем формате, так и с руководителями стран Евросоюза.

ИСТОЧНИК KP.RU