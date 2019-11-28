Курс евро на пятницу вырос до 70,57 рубля

СЕГОДНЯ 15:45 2019-11-28T15:52:01+03:00

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После небольшого падения евро вновь начинает расти в цене. Официальный курс евро на четверг 28 ноября составил 70,44 рубля, это на 7 копеек меньше, чем день назад.

По данным Центробанка на пятницу европейская валюта оценивается уже в 70,57 рубля. Доллар тоже подорожал, до 64,1005 рубля.

- Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла по сравнению с показателем на четверг на 13,12 копейки, составив 67,0139 рубля, - сообщают РИА Новости.

Сайт kp.ru ранее писал, что в США продолжат оказывать давление на Россию. Глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус сделала такое заявление в преддверии саммита в нормандском формате, в котором США не принимает участия. Встреча глав России, Украины, Франции и Германии состоится 9 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU