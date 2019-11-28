США пообещали и дальше давить на Россию из-за Украины

СЕГОДНЯ 13:18 2019-11-28T13:40:36+03:00

В Госдепартаменте считают, что Москва не соблюдает свои "обязательства" по минским договоренностям

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Соединенные Штаты и их союзники продолжат оказывать давление на Россию в вопросе выполнения ею обязательств по минским договоренностям и начала мирного процесса возвращения Донбасса под контроль Киева.

Такое заявление глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус сделала в преддверии встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже. Сайт kp.ru писал, что переговоры президентов Украины, России, Франции и Германии состоятся 9 декабря.

"Это (выполнение минских соглашений - прим.ред.) будет первым шагом на пути к полному восстановлению территориальной целостности Украины в рамках признанных международным сообществом границ, включая ее территориальные воды", - говорится в распространенном заявлении Ортэгус.

Глава пресс-службы подчеркнула, что в последние недели президент Украины Владимир Зеленский предпринял важные шаги на пути к миру в регионе, а также проведению реформ в рамках укрепления верховенства закона и создания здорового инвестиционного климата. Соединенные Штаты такие действия решительно поддерживают.

ИСТОЧНИК KP.RU