Силуанов предложил Медведеву сократить число надзорных органов

СЕГОДНЯ 15:57 2019-11-28T15:57:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава министерства финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов предложил сократить количество надзорных органов в России в ходе так называемой «регуляторной гильотины».

«Очень много надзорных органов. Может быть, нам одновременно с регуляторной гильотиной посмотреть еще раз на предмет сокращения их количества (…) Это как раз вписывается в решения, которые мы приняли по оптимизации и численности государственных служащих», - сказал министр на заседании правительства.

В свою очередь премьер-министр России Дмитрий Медведев во многом согласился с предложением Силуанова. Он отметил, что «в ряде случаев надзорных функций там, где это разумно, где это возможно, наверное, можно сделать».

«Давайте посмотрим, чего куда присоединить, кого от кого отсоединит», - добавил глава кабмина.

Напомним, в начале года глава правительства заявил о существовании в России абсурдных правил и требований. В сентябре он принял распоряжение о «регуляторной гильотине», которая подразумевает прекращение действия нормативных актов СССР и РСФСР. Распоряжение вступит в силу в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU