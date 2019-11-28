2019-11-28T19:41:09+03:00
Политика

Киев назвал три вопроса для обсуждения на встрече в «нормандском формате»

Секретарь СНБО Украины заявил, что незалежная будет требовать «возвращения границы»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Секретарь СНБО Украины заявил, что незалежная будет требовать «возвращения украинской границы»Секретарь СНБО Украины заявил, что незалежная будет требовать «возвращения украинской границы»Фото: REUTERS
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У Киева будет три основных вопроса для обсуждения на саммите в «нормандском формате» 9 декабря в Париже. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Мы понимаем, с чем мы должны идти на нормандский формат. Первый вопрос - это возвращение наших военнопленных. К пребольшому сожалению, речь идёт не о десятках, а сотнях людей, которые находятся в плену», - заявил секретарь СНБО.

Следующими вопросами, по словам Данилова, будут «прекращение огня по всей линии фронта» и «понимание, что происходит с украинско-российской границей».

Секретарь заявил, что многие процессы будут невозможны или будут происходить очень сложно, пока «не будет возвращена украинская граница» и там «не будут стоять украинские военные».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Данилов также сообщил о пяти сценариях СНБО для «возвращения оккупированных украинских территорий». В российской Госдуме назвали эти заявления «тендером на лучшего исполнителя проекта по «капитуляции» Донбасса». По мнению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, победитель «конкурса» получит хорошее финансирование и славу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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