Киев назвал три вопроса для обсуждения на встрече в «нормандском формате»
У Киева будет три основных вопроса для обсуждения на саммите в «нормандском формате» 9 декабря в Париже. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Мы понимаем, с чем мы должны идти на нормандский формат. Первый вопрос - это возвращение наших военнопленных. К пребольшому сожалению, речь идёт не о десятках, а сотнях людей, которые находятся в плену», - заявил секретарь СНБО.
Следующими вопросами, по словам Данилова, будут «прекращение огня по всей линии фронта» и «понимание, что происходит с украинско-российской границей».
Секретарь заявил, что многие процессы будут невозможны или будут происходить очень сложно, пока «не будет возвращена украинская граница» и там «не будут стоять украинские военные».
Напомним, как писал сайт kp.ru, Данилов также сообщил о пяти сценариях СНБО для «возвращения оккупированных украинских территорий». В российской Госдуме назвали эти заявления «тендером на лучшего исполнителя проекта по «капитуляции» Донбасса». По мнению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, победитель «конкурса» получит хорошее финансирование и славу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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