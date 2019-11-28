Полиция Германии готова заплатить 500 тысяч евро за помощь в поимке дрезденских грабителей
Полиция Германии объявила вознаграждение в размере 500 тысяч евро за помощь в расследовании ограбления известной частной сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене.
«За информацию, которая может привести к раскрытию преступления, нахождению или задержанию правонарушителей или к обнаружению украденного полиция вместе с прокуратурой объявила вознаграждение в размере 500.000 евро», - говорится заявление, опубликованном на сайте полиции Саксонии.
В сообщении правоохранителей также говорится о том, что для расследования этого громкого дела создана специальная комиссия из 40 человек.
Напомним, в ночь на понедельник, 25 ноября, злоумышленники подожгли станцию, которая питала дрезденский музей электроэнергией и через окно проникли в здание. Ударопрочное стекло в помещении грабители разбили топором и вынесли из сокровищницы старинные драгоценности, в том числе и бриллианты. Ущерб может составить миллиарды евро.
ИСТОЧНИК KP.RU