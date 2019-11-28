2019-11-28T21:18:11+03:00
В мире

Полиция Германии готова заплатить 500 тысяч евро за помощь в поимке дрезденских грабителей

Для расследования ограбления сокровищницы «Зеленый свод» создана специальная комиссия
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Полиция Германии готова заплатить 500 тысяч евро за помощь в поимке дрезденских грабителейПолиция Германии готова заплатить 500 тысяч евро за помощь в поимке дрезденских грабителейФото: REUTERS
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Полиция Германии объявила вознаграждение в размере 500 тысяч евро за помощь в расследовании ограбления известной частной сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене.

«За информацию, которая может привести к раскрытию преступления, нахождению или задержанию правонарушителей или к обнаружению украденного полиция вместе с прокуратурой объявила вознаграждение в размере 500.000 евро», - говорится заявление, опубликованном на сайте полиции Саксонии.

В сообщении правоохранителей также говорится о том, что для расследования этого громкого дела создана специальная комиссия из 40 человек.

Напомним, в ночь на понедельник, 25 ноября, злоумышленники подожгли станцию, которая питала дрезденский музей электроэнергией и через окно проникли в здание. Ударопрочное стекло в помещении грабители разбили топором и вынесли из сокровищницы старинные драгоценности, в том числе и бриллианты. Ущерб может составить миллиарды евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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