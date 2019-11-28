2019-11-28T22:12:38+03:00
Политика

Москва и Киев договорились о совместной работе по газу

В Вене прошли российско-украинские консультации, на которых стороны обсудили урегулирование взаимных претензий
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Москва и Киев договорились о совместной работе по газу в двустороннем форматеМосква и Киев договорились о совместной работе по газу в двустороннем форматеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В четверг, 28 ноября, в Вене прошли российско-украинские консультации по газу, в ходе которых стороны обсудили урегулирование взаимных претензий и условия транзита российского газа через Украину в Европу. Об этом говорится в сообщениях Минэнерго России и «Газпрома».

«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года», - говорится в сообщении.

Сообщается, что стороны также обсудили перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины и достигли договоренностей в ближайшие дни ускорить работу в двустороннем формате.

Россию на встрече представляли министр энергетики РФ Александр Новак, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. От Украины на консультациях присутствовали министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржеля, а также руководители «Нафтогаза Украины».

Напомним, ранее Украина назвала два условия заключения контракта на транзит газа из России. Речь идет о договоре по долгосрочному транзиту газа, а также о европейских правилах. Москва заявляла, что Киеву нужно имплементировать европейское законодательство, а также снять все претензии к российскому «Газпрому».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минобороны провело учебный пуск ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр
Эксперты определили средний срок выплаты ипотеки в России
Полиция Германии готова заплатить 500 тысяч евро за помощь в поимке дрезденских грабителей
«Никакой подставы нет»: Сафронов рассказал о съемках «Битвы экстрасенсов»
Германия оспорила решение суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к OPAL
Ангела Меркель упала, когда поднималась на сцену в Берлине
Киев назвал три вопроса для обсуждения на встрече в «нормандском формате»
Глава Минтруда: в этом году сделать 31 декабря выходным для всех невозможно
Меркель и Зеленский обсудили подготовку к встрече в «нормандском формате»
Киев ввел новый порядок пересечения линии соприкосновения с Донбассом
Медведев призвал создать правила для работы беспилотного транспорта в городах
Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев открыл здание Шестого кассационного суда в Самаре
Сотрудники Всероссийского института МЧС сдали 50 литров крови
Опрос: 65 процентов россиян считают медведя символом страны
В Совфеде прокомментировали слова Мааса о сотрудничестве Европы с Россией
Берлин не принял предложение Москвы о моратории на РСМД
В Госдуме прокомментировали украинские сценарии реинтеграции Донбасса
Вашингтон и Берлин больше всех заплатят за расходы НАТО
Мадонна отменила три концерта из-за болезни
В Сеть попала последняя тренировка погибшего от сердечного приступа актера Годфри Гао
Силуанов предложил Медведеву сократить число надзорных органов
На Ставрополье строят крупнейшую в России ветроэлектростанцию