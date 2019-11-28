СЕГОДНЯ 22:12 2019-11-28T22:12:38+03:00

Москва и Киев договорились о совместной работе по газу в двустороннем формате Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Вене прошли российско-украинские консультации, на которых стороны обсудили урегулирование взаимных претензий

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В четверг, 28 ноября, в Вене прошли российско-украинские консультации по газу, в ходе которых стороны обсудили урегулирование взаимных претензий и условия транзита российского газа через Украину в Европу. Об этом говорится в сообщениях Минэнерго России и «Газпрома».

«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года», - говорится в сообщении.

Сообщается, что стороны также обсудили перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины и достигли договоренностей в ближайшие дни ускорить работу в двустороннем формате.

Россию на встрече представляли министр энергетики РФ Александр Новак, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. От Украины на консультациях присутствовали министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржеля, а также руководители «Нафтогаза Украины».

Напомним, ранее Украина назвала два условия заключения контракта на транзит газа из России. Речь идет о договоре по долгосрочному транзиту газа, а также о европейских правилах. Москва заявляла, что Киеву нужно имплементировать европейское законодательство, а также снять все претензии к российскому «Газпрому».

ИСТОЧНИК KP.RU