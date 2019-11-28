Минобороны провело учебный пуск ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр

СЕГОДНЯ 22:32 2019-11-28T22:32:01+03:00

В военном ведомстве сообщили, что условная цель располагалась в Казахстане

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В четверг, 28 ноября, состоялся учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» для проверки технических характеристик комплекса. Об этом сообщили в Министерстве обороны России

«Боевым расчётом ракетных войск стратегического назначения проведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», - говорится в сообщении военного ведомства.

Запуск провели с полигона Капустин Яр в Астраханской области, а условная цель, которую должна была поразить ракета, располагалась на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. В Минобороны заявили, что задачи пуска «выполнены в полном объёме».

Напомним, 30 сентября с космодрома Плесецк Минобороны провело учебный пуск баллистической ракеты «Тополь-М». В ходе учений была поражена цель, которая располагалась на Камчатке. За три до этого был произведен пуск ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр.

ИСТОЧНИК KP.RU