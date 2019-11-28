2019-11-28T23:20:23+03:00
Экономика

Предприниматели рассказали, как оценивают будущее бизнеса в России

Взгляды предпринимателей двух поколений значительно различаются
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Предприниматели рассказали, как оценивают будущее бизнеса в РоссииПредприниматели рассказали, как оценивают будущее бизнеса в РоссииФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Взгляды на ведение бизнеса в России у предпринимателей двух поколений значительно различаются. К такому выводу пришли специалисты аудиторской компании PwC в ходе исследования «Из тени в свет: российский бизнес за минувшие 30 лет глазами его "отцов" и "детей"».

Эксперты выяснили, что более половины предпринимателей старше 60 лет и занимавшихся бизнесом в 90-е годы, заявляют, что вести бизнес в России стало легче (59%). В то же время каждый второй представитель молодого поколения бизнесменов придерживается противоположной точки зрения и считает, что все стало сложнее.

В целом респонденты достаточно оптимистично оценили будущее российского бизнеса. Более половины из них (56%) уверены, что в ближайшие 30 лет он будет развиваться и предполагают, что наибольшее развитие получат информационные технологии (87%), энергетика (69%) и торговля (68%).

Гораздо меньше респондентов полагают, что бизнес в России будет деградировать (19%) или останется без изменений (20%)

Напомним, ранее агентство стратегических инициатив (АСИ) и GfK выяснило, что более 70% среднего и малого бизнеса в России хочет развиваться в цифровой среде и выходить на международные рынки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Яровая предложила ввести в младших классах дополнительный предмет о Родине
На абхазском курорте произошла перестрелка
Трамп неожиданно прибыл в Афганистан
Минобороны провело учебный пуск ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр
Москва и Киев договорились о совместной работе по газу
Эксперты определили средний срок выплаты ипотеки в России
Полиция Германии готова заплатить 500 тысяч евро за помощь в поимке дрезденских грабителей
«Никакой подставы нет»: Сафронов рассказал о съемках «Битвы экстрасенсов»
Германия оспорила решение суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к OPAL
Ангела Меркель упала, когда поднималась на сцену в Берлине
Киев назвал три вопроса для обсуждения на встрече в «нормандском формате»
Глава Минтруда: в этом году сделать 31 декабря выходным для всех невозможно
Меркель и Зеленский обсудили подготовку к встрече в «нормандском формате»
Киев ввел новый порядок пересечения линии соприкосновения с Донбассом
Медведев призвал создать правила для работы беспилотного транспорта в городах
Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев открыл здание Шестого кассационного суда в Самаре
Сотрудники Всероссийского института МЧС сдали 50 литров крови
Опрос: 65 процентов россиян считают медведя символом страны
В Совфеде прокомментировали слова Мааса о сотрудничестве Европы с Россией
Берлин не принял предложение Москвы о моратории на РСМД
В Госдуме прокомментировали украинские сценарии реинтеграции Донбасса
Вашингтон и Берлин больше всех заплатят за расходы НАТО
Мадонна отменила три концерта из-за болезни
В Сеть попала последняя тренировка погибшего от сердечного приступа актера Годфри Гао
Силуанов предложил Медведеву сократить число надзорных органов
На Ставрополье строят крупнейшую в России ветроэлектростанцию