Предприниматели рассказали, как оценивают будущее бизнеса в России

28 Нояб. 23:20 2019-11-28T23:20:23+03:00

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Взгляды на ведение бизнеса в России у предпринимателей двух поколений значительно различаются. К такому выводу пришли специалисты аудиторской компании PwC в ходе исследования «Из тени в свет: российский бизнес за минувшие 30 лет глазами его "отцов" и "детей"».

Эксперты выяснили, что более половины предпринимателей старше 60 лет и занимавшихся бизнесом в 90-е годы, заявляют, что вести бизнес в России стало легче (59%). В то же время каждый второй представитель молодого поколения бизнесменов придерживается противоположной точки зрения и считает, что все стало сложнее.

В целом респонденты достаточно оптимистично оценили будущее российского бизнеса. Более половины из них (56%) уверены, что в ближайшие 30 лет он будет развиваться и предполагают, что наибольшее развитие получат информационные технологии (87%), энергетика (69%) и торговля (68%).

Гораздо меньше респондентов полагают, что бизнес в России будет деградировать (19%) или останется без изменений (20%)

Напомним, ранее агентство стратегических инициатив (АСИ) и GfK выяснило, что более 70% среднего и малого бизнеса в России хочет развиваться в цифровой среде и выходить на международные рынки.

ИСТОЧНИК KP.RU