Предприниматели рассказали, как оценивают будущее бизнеса в России
Взгляды на ведение бизнеса в России у предпринимателей двух поколений значительно различаются. К такому выводу пришли специалисты аудиторской компании PwC в ходе исследования «Из тени в свет: российский бизнес за минувшие 30 лет глазами его "отцов" и "детей"».
Эксперты выяснили, что более половины предпринимателей старше 60 лет и занимавшихся бизнесом в 90-е годы, заявляют, что вести бизнес в России стало легче (59%). В то же время каждый второй представитель молодого поколения бизнесменов придерживается противоположной точки зрения и считает, что все стало сложнее.
В целом респонденты достаточно оптимистично оценили будущее российского бизнеса. Более половины из них (56%) уверены, что в ближайшие 30 лет он будет развиваться и предполагают, что наибольшее развитие получат информационные технологии (87%), энергетика (69%) и торговля (68%).
Гораздо меньше респондентов полагают, что бизнес в России будет деградировать (19%) или останется без изменений (20%)
Напомним, ранее агентство стратегических инициатив (АСИ) и GfK выяснило, что более 70% среднего и малого бизнеса в России хочет развиваться в цифровой среде и выходить на международные рынки.
ИСТОЧНИК KP.RU