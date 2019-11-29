Уходит эпоха: Композитор "Симпсонов" заявил о возможном закрытии мультсериала

СЕГОДНЯ 01:43 2019-11-29T01:43:32+03:00

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Американский композитор и музыкант Дэнни Эльфман, который написал саундтрек к заставке "Симпсонов", сообщил о возможном закрытии мультсериала. По его словам, 31-ый сезон, вышедший в сентябре, может стать финальным.

- Что же, из того, что я слышал, могу сказать, что шоу подходит к концу, - цитирует композитора Daily Mail.

Однако официальных подтверждений его словам нет. Более того, представители телеканала FOX, заявляли, что зрителей ждет 32 сезон. Но композитор удивлен, что культовый мультсериал так долго удерживал интерес публики.

- Если честно, я до сих пор в шоке, что сериал так долго продержался. Когда я написал эту сумасшедшую мелодию, то не ожидал, что ее вообще кто-нибудь услышит. Я думал, что после трех эпизодов его отменят. Оно было очень странным, и я не думал, что у него есть шанс. Поверьте, это стало одним из самых больших сюрпризов в моей жизни, - добавил Эльфман.

Создатель и мультипликатор мультсериала Мэтт Гроунинг ранее говорил, что вскоре будет снят еще один полнометражный фильм "Симпсоны". Студия Disney приобрела компанию Fox 2000 и получила права на сериал. По словам мультипликатора, известная кинокомпания хочет выпустить в свет еще один полный метр мультфильма про американскую семью. Но была и информация о том, что Disney может счесть "Симпсонов" неподходящими для семейного просмотра и закрыть проект, но после 2021 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/604663" frameborder="0"></iframe> "Симпсонам" 30 лет!.Самый длинный мультсериал в истории американского телевидения отмечает свой юбилей

ИСТОЧНИК KP.RU