2019-11-29T05:44:37+03:00
Общество

Российское вино предложили продавать до полуночи

АКОРТ считает, что это поспособствует повышению отечественных напитков и снизит потребление суррогата
Мария ИГНАТЬЕВА
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Российское вино предложили продавать до полуночиРоссийское вино предложили продавать до полуночиФото: Евгения ГУСЕВА
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Ассоциация компаний розничной торговли выступила с инициативой продлить продажу российского вина в магазинах до полуночи. АКОРТ уже направила в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации соответствующее письмо.

Как передают "Известия" в ассоциации полагают, что это поспособствует продвижению отечественных напитков на рынке и снизит потребление суррогата. Сообщается, что норму о дополнительном часе продаж российских вин АКОРТ предлагает включить в законопроект о виноградарстве и виноделии. Его будут рассматривать во втором чтении в середине декабря.

Между тем заинтересованные органы подтвердили, что готовят поправки к законопроекту. Совет Федерации подтвердил, что ведомство получило письмо от ассоциации. Более того, предложение, по данным газеты, уже рассматривается. В Минфин инициатива пока не поступила.

Напомним, сайт kp.ru публиковал в преддверии Нового года исследование Роскачества, какое российское игристое самое лучшее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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