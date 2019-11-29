2019-11-29T07:26:10+03:00
Общество

Итальянский язык хотят включить в список ЕГЭ

Пока школьники могут сдавать экзамен по пяти иностранным языкам
Юлия САЛЬНИКОВА
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Итальянский в тройке самых популярных языков для изучения на курсах у школьниковИтальянский в тройке самых популярных языков для изучения на курсах у школьниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Для российских школьников хотят ввести еще один экзамен – по итальянскому языку. С инициативой выступили специалисты российско-итальянской организации «Форум-Диалог». Предложено сделать итальянский – как еще один экзамен, который выпускник может сдавать «по выбору». Пока в России всего пять языков, по которым школьники сдают ЕГЭ: английский, самый популярный – его сдают порядка 96 процентов подростков, немецкий, испанский, французский, с 2019 года список пополнился китайским языком.

- Важное направление нашей деятельности — сотрудничество в сфере образования, поскольку вклад в молодое поколение — это самый эффективный вид инвестиций, - сказал «Известиям» сопредседатель форума Эрнесто Ферленги.

Итальянский язык в тройке самых популярных для самостоятельного обучения. Это место он делит с французским языком. По статистике, которую приводит издание, в России около 14-15 тысяч школьников и студентов учат итальянский язык.

Сайт kp.ru писал о том, какие изменения ждут школьников в ЕГЭ в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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