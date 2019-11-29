Итальянский язык хотят включить в список ЕГЭ
Для российских школьников хотят ввести еще один экзамен – по итальянскому языку. С инициативой выступили специалисты российско-итальянской организации «Форум-Диалог». Предложено сделать итальянский – как еще один экзамен, который выпускник может сдавать «по выбору». Пока в России всего пять языков, по которым школьники сдают ЕГЭ: английский, самый популярный – его сдают порядка 96 процентов подростков, немецкий, испанский, французский, с 2019 года список пополнился китайским языком.
- Важное направление нашей деятельности — сотрудничество в сфере образования, поскольку вклад в молодое поколение — это самый эффективный вид инвестиций, - сказал «Известиям» сопредседатель форума Эрнесто Ферленги.
Итальянский язык в тройке самых популярных для самостоятельного обучения. Это место он делит с французским языком. По статистике, которую приводит издание, в России около 14-15 тысяч школьников и студентов учат итальянский язык.
Сайт kp.ru писал о том, какие изменения ждут школьников в ЕГЭ в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU