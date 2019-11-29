2019-11-29T08:54:58+03:00
Звезды

Алексей Чадов объяснил, почему любит играть патриотов в кино

Актер признался, что большой вклад в формирование его взглядов внес просмотр документальной хроники о Чеченской войне
Елена АКИМОВА
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Алексей Чадов не скрывает, что патриотизм для него - это не просто слова, а жизненная философия.Алексей Чадов не скрывает, что патриотизм для него - это не просто слова, а жизненная философия.Фото: кадр из фильма.
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Недавно в кинотеатрах вышел российский фильм «Аванпост». Главную роль в картине играет Алексей Чадов и это совсем не случайно. Актер с завидным постоянством получает роли настоящих героев: мужественных, верных, готовых умереть за то, что им дорого.

Он признается, что и в жизни слова патриотизм, героизм, и духовное воспитание для него не пустой звук.

Еще на заре своей карьеры Чадов понял, что именно такие роли наиболее соответствуют его внутренним убеждениям. Немалый вклад в формирование взглядов актера внесли документальные хроники о событиях чеченская кампании.

Тогда он был занят на съемках фильма «Война» Сергея Балабанова. Чтобы актеры лучше «вошли в роль», режиссер продемонстрировал им кадры документальных фильмов.

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Алексей Чадов играет в кино настоящих героев
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- Я смотрел «Чистилище» и был немного подготовлен, но то, что увидел меня шокировало. Знать и видеть, оказалось, разные вещи. Посмотрел я кассеты, вышел покурить и меня дикая злоба взяла, — рассказал актер.

После Чадова пригласили в сериал «На безымянной высоте», где он снова выиграл солдата, который пытается выжить вопреки всему. А затем была эпохальная картина Федора Бондарчука «9 рота», посвященная Афганской войне.

- Каждый должен защищать Отечество в силу своей профессии. Я вот пытаюсь прежде всего декларировать свое внутреннее ощущение патриотизма через актерскую профессию, — цитирует ФАН слова Чадова.

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В жизни патриотизм и любовь к Родине для Чадова тоже не пустой звук
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Кстати, в жизни Алексей очень верующий человек. Он не раз отмечал, что вера в Бога и общение со своим духовым наставником помогает ему преодолевать самые трудные испытания.

Ранее Алексей Чадов рассказал в интервью «КП» о запуске онлайн-платформы STARSKIDS.RU для юных талантов. Он решил организовать проект с участием звезд кино и телевидения, которые готовы поделиться опытом с одарёнными детьми. Среди спикеров уже значатся Александр Головин, Андрей Гайдулян, Сергей Дружко, кинопродюсер, президент кинокомпании «Царь Pictures» Александр Изотов и, конечно же, сам Алексей Чадов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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