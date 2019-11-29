Банки сообщили о вирусе, с помощью которого хакеры списывают деньги с мобильного приложения

СЕГОДНЯ 09:35 2019-11-29T09:35:58+03:00

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Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег со счетов их клиентов. Как сообщает РБК со ссылкой на доклад Hi-Tech Crime Trends 2019, троян способен переводить средства со счета жертвы на счет мошенников. Для этого не требуется ни сообщать пароль или другие данные карты или мобильного приложения. Программа, разработанная хакерами, действует, как «автозалив» - вирус попадает в телефон и фактически открывает аферистам доступ к данным мобильного приложения. Это новый вид мошенничества, раньше хакеры могли только выводить на экран смартфона фальшивые окна, имитирующие странички мобильного приложения. Дальше клиент банка вводил пароль, а мошенники списывали деньги со счета.

- Функциональные возможности новых троянов под Android практически приблизились к троянам-банкерам. Они рассчитаны на массовое заражение и максимальную капитализацию бизнеса своих операторов, — сказал РБК представитель Group-IB.

ИСТОЧНИК KP.RU