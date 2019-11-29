"Классика жанра": Эксперт оценил новый способ мошенничества с банковскими картами

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-29T13:45:04+03:00

Эксперты посоветовали как не попасться на улочку мошенников, "забывающих" карты в банкоматах Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалист по безопасности и психолог дали несколько советов, которые помогут спугнуть мошенников

Изменить размер текста: A A

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов прокомментировал RT новый способ мошенничества, который сейчас набирает популярность. Люди все чаще жалуются, что попадаются на уловку преступников.

Человек видит, что в банкомате осталась карта и достает ее. После появляется владелец пластика и заявляет, что со счета пропала некоторая сумма денег.

- Как раньше было: бросали кошелёк на улице, к тому, кто поднимал, сразу подбегали и говорили, что там было больше денег, сколько-то тысяч долларов — отдавай деньги. Это классика жанра, — отметил Власов.

По мнению специалиста, есть только один надежный способ не стать жертвой в данной ситуации – если увидели застрявшую карту, дождаться, когда банкомат «проглотит» ее или воспользоваться другим устройством.

- Если банкомат забрал карту, то можно совершать свою трансакцию. Иным способом защититься от поползновений мошенников нет, - заключил эксперт.

В свою очередь психолог Мария Игнатьева объясняет ФАН, почему люди клюют на такие уловки - срабатывает испуг. Став жертвой подобной разводки, главное сохранять хладнокровие и действовать в формате «лучшая защита — это нападение».

- Авторы подобных мошенничеств очень плохие люди, все строится на добродеятели человека, его желании помочь ближнему. Помните, что в банкомате есть видеокамера, все операции фиксируются, и в реальности никакая полиция не сможет вам ничего предъявить, - советует специалист.

Если видите в банкомате карту, то начинайте рыться в телефоне, в сумке, искать очки. Задача продержаться 45 секунд, пока «крапленую карту» мошенника не засосет в приемник.

- Если мошенник что-то предъявляет вам, то "включайте дурачка" и говорите, что ничего не видели. В случае продолжения конфликта громко кричите, привлекая внимание прохожих. Звоните в полицию, в банк. Никто не захочет такой славы и мошенники устранятся, - заключает Игнатьева.

ИСТОЧНИК KP.RU