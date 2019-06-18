Чем закончится русский бунт в Чемодановке

МЫ НЕ ЖГЛИ, А ТУШИЛИ

Дороги перегорожены кордонами полиции и автозаками. В цыганское село Лопатки вход закрыт, как в чернобыльскую зону отчуждения. Пускают только местных. И только по паспорту. Там работает спецкомиссия из чиновников и силовиков. Проверяют, как жил табор: ищут незаконные газовые врезки, подключение к электричеству. Отсюда толпы цыган ехали на драку с русскими мужиками в прогремевшую на всю страну Чемодановку (от Лопаток до нее минут 5 езды).

Из Лопаток выходит крупная русская женщина – такая и коня на скаку остановит, и в цыганскую избу войдет.

- Проклятие с ними жить, - говорит она безбоязненно. Но имя свое называть отказалась. Тут только и разговоры о будущей цыганской мести. – После побоища все цыгане уехали. Сели в машины, скупили весь бензин на заправке. И умчались. Ни одного не осталось. Скотину грузили ночью. А многие семьи побросали собак, кур, кошек. Сейчас электрики прошли по домам, поотрубали провода, тянущиеся от столбов к их халупам. Так цыгане воровали электричество. Но почему раньше никто за ними не следил?!

Вопрос остался без ответа. Наверно, над ним ломают голову все пензенские чиновники. На Руси говорят: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Работает, как закон Ньютона. Теперь Лопатки и Чемодановка – самые безопасные поселки в России. На каждом углу дежурят полицейские – и днем, и особенно ночью. Ведь, уезжая, цыгане поклялись сжечь русские дома. И на днях в Лопатках вспыхнула изба. Но - цыганская. Обвинили русских мужиков. Якобы решили отомстить за парня, погибшего после драки.

Изъятое следователями оружие, применявшееся в ходе массовой драки в Чемодановке.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

- Да какие русские сожгли? Брешут! – словно наседка, замахала руками женщина. – Сгоревший дом - нежилой. Там года два никого не было. И по соседству – два русских дома. Стали бы они сами себя жечь? Ведь огонь перекинется на их крыши. А знаете, кто помогал тушить? Русские мужики. Еще до пожарных. Это сами цыгане подожгли гнилушку, чтобы свалить на русских.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715149" frameborder="0"></iframe> Вдова убитого в Чемодановке мужчины рассказала про случившуюся трагедию.

Из неподступных цыганских Лопаток я поехал к русской Чемодановке. Там стоит штаб по чрезвычайным ситуациям. По отработанной схеме, село устроило очередной сход.

ВЫСЕЛИТЕ ИХ!

В душной комнатушке набилось около двадцати женщин из Чемодановки. Похоже, это не только русский, а еще и женский бунт. Все мужики на работе. Гам стоит страшный, вот-вот треснут стекла от крика. За столом сидит непробиваемый полковник из пензенской прокуратуры. Записывает жалобы чемодановцев.

- Я иду по улице, за мной увязался молодой цыган. Говорит, давай переспим прямо здесь, - чуть не плачет немолодая женщина. Прокурор дописывал третью страницу. – Отвечаю ему: «Я тебе в матери гожусь! Тебе лет 30. У меня сын твой ровесник. Сейчас ему позвоню – он тебя разорвет». Цыган говорит, звони кому угодно – всех зарежем. И предложил денег за «переспать». Я в трясучке от него убегала, а он преследовал меня метров 300. Пока возле магазина я не попросила заступиться местных мужиков. Тогда отвязался.

После этой истории бабий гам ударил с новой силой. Прокурор был непоколебим:

- А почему вы не написали заявление в полицию?

Женщины в ответ завыли:

- Тут отделение полиции расформировали. Остался один участковый. И его днем с огнем не сыщешь. Село даже не знает, как он выглядит! Ну а если мы напишем заявление, нас потом цыгане передушат, как котят. Выселите их из Чемодановки!

Участницы народного схода в Чемодановке.Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

Это первое и главное требование бунта: выгнать цыган навсегда. Местные боятся их возвращения. Полковник отложил ручку, захлопнул блокнот. Тетки замолчали.

- Они – граждане России. Как вы себе представляете, что их выгонят из собственных домов? – на вопрос прокурора ответов не нашлось. – Да, власть их тут распустила, но русские сами стали продавать цыганам дома в Чемодановке. У вас какая тут присказка? Если поругался с соседом, то грозят: «Я дом продам цыганам. Тогда настрадаешься!» Русские сами сдают им квартиры в аренду. Никто же не заставляет. А теперь вы хотите их выгнать?..

Тут бабий бунт вышел из-под прокурорского гипноза. В бой пошла тяжелая артиллерия. Видно, что Чемодановка настрадалась от цыган за долгие годы соседства. И убийство русского парня – стало спусковым крючком. Плотину, сдерживающую все национальные недомолвки, обиды и претензии прорвало. Чем заткнуть эти пробоины в русской душе? Кричали бабы – от отчаяния - наперебой:

Как мог пытался успокоить разгоряченную женскую толпу сотрудник прокуратуры.Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

- У цыган тут главный наркопритон в области! Они наркотиками торгуют!

- Они не работают. Не учатся. В армии не служат. Если они граждане России, которых нельзя выселять, пусть соблюдают законы.

- Посмотрите на дома и машины этих безработных! Это дворцы и иномарки! Мой муж вкалывает на двух работах. А дом не может достроить. Платит кредит. Почему такая несправедливость?

Разгоряченная толпа – это как ревущий ребенок в магазине игрушек. Успокоить невозможно. Нужно время, чтобы все проплакались, прокричались. Потом, если повезет, трезво сели за стол переговоров. Но время для этого пока не пришло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714813" frameborder="0"></iframe> Жители поселка под Пензой перекрыли федеральную трассу.

МУЖА ЗАКИДАЛИ КАМНЯМИ

В глубинах Чемодановки после похорон Владимира Грушина будто наступил Апокалипсис. На улице ни души. Старушки прячутся на огородах, пропалывая грядки. Детей не отпускают гулять – держат за мультиками у телевизоров. Побоище русских и цыган случилось возле фанерного скворечника – здесь жила семья ромалов. Теперь хибара (видно, сколоченная на скорую руку) пустует. Два сторожа-пэпээсника не дают подойти к ней ближе, чем на 200 метров. Неужели я ее буду жечь?

Владимира Грушина убили 13 июня вечером, во время драки цыган с местными мужиками.

Зашел в дом по соседству. Меня встречает бабулька в летнем халате. Зовут Мариной. Родственница убитого Грушин. Она, стоя у калитки, смотрела, как толпы цыган громят русское село. Молилась, чтобы не тронули ее двор.

- Фотографировать меня не надо, - приказала женщина. Камеру я понимающе убрал. - Боюсь, пройдет 2-3 месяца, полиция уедет, журналисты про нас забудут. А цыгане вернутся. Они, когда уезжали, орали нам: «Мы сожжем ваши дома, зарежем ваших мужчин, изнасилуем ваших женщин!»

Жена убитого в Чемодановке Владимира Грушина Елена: «Очень боюсь за своего ребенка, своих близких и тех, кто рядом живет. Боюсь мести» 00:00 00:00

- С чего все началось?

- Цыгане стали приставать к девчонкам на плотине. Девочкам по 13-14 лет, говорят. Их пытались изнасиловать. За них вступилась беременная женщина, загоравшая с мужем на пруду. Ей сказали: «Сейчас тебе ножом брюхо вспорем и дитя вытащим!» Тогда они отсюда убежали. После человек 20 русских собрались. Пришли к фанерному дому. Просто поговорить. Не драться. А здесь сработала цыганская почта. Цыгане сюда съехались на машинах. Из белой выходит цыган, вынат (вынимает, - ред.) топор. Ему другой цыган кричит: «Подожди бежать в драку, езжай за подмогой!» И тут приезжают черные машины, в каждой по 10 цыган. И как выбежали! Кто с топорами, кто с ломами. Еще пешком бежали. И это было в 8 вечера.

Место побоища в Чемодановке, прогремевшего на всю Россию.Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

Как говорит Марина, цыгане стали крушить заборы, выламывая палки для драки:

- В это время сосед наш Сергей привез домой жену с работы. Ее зовут Елена, работает директрисой в школе. А тут драка. У него стали отрывать штакетник от забора. Он вышел, заорал: «Что вы делаете?» И его толпой стали метелить. Думали, он не жилец. Но вроде поправляется в больнице.

В Чемодановке встретился с молодой русской красавицей Татьяной. Ее муж был среди той двадцатки, которая пошла на разборку с цыганами.

- Всех начал собирать отец девочки, к которой преставали, - буднично рассказывает про чемодановское побоище Татьяна. – Он позвал друга. Пошла молва по селу. Мужики собрались. Пошел и Володя (погибший, - ред.), мой сосед по квартире. Очень добрый и смелый парень – его жена идти отговаривала. Там был и мой муж. Шли мирно поговорить. Не брали ни ножей, ни палок. Подошли они к дому. Говорят цыганям: «Воспитайте своих детей! Это у вас принято в 12 лет рожать. А у нас - нет». Тогда цыгане кинулись на них - собралось человек 200. Наши стали отступать. Муж говорит, в толпе задавили Владимира – два цыгана на нем прыгали, третий разбивал шифер об его голову. Моего супруга закидали камнями, но он не сильно пострадал. Потом цыгане пошли громить село. Забрасывать камнями машины. У моей знакомой повредили машину сильно, а за нее еще кредит выплачивать…

Здесь ведется расследование. Пока по делу о массовой драке задержаны 15 человек (об их национальности следствие умалчивает). Один из них подозревается в убийстве Владимира…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714838" frameborder="0"></iframe> Следственный комитет опубликовал кадры обысков в Чемодановке.

К МИРУ НЕ ГОТОВЫ

Задворки чемодановской церквушки залиты кровью. Храм, который символично ютится в здании порушенной советской больницы, стоит прямо напротив места побоища.

- Сюда, видимо, убегали наши мужики прятаться от цыган. Вон вмятина в заборе: кто-то упал без сознания, - экскурсию проводит отец Дмитрий – худощавый батюшка в сером подряснике. Его глаза, как и у любого сельского попа, по-мученически тоскливы.

Журналист "Комсомолки" Роман Голованов и настоятель церкви в селе Чемодановка отец Дмитрий.Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

- Меня обвиняют, что я прикормил цыган, - открывается батюшка. Будто ему в этой глубинке (которая глубока, как русская душа), самому нужна исповедь. – Да, цыгане ходили в храм. Но не все. С ними я воскресную школу построил. Цыгане взяли на себя всю черновую работу. Я дом освящал, к которому пришли разбираться наши мужчины. Денег не брал. Нет у цыган денег. Я отпевал Владимира в нашем храме. В церковь почти никто не зашел. Все стояли вдали на улице. Непонятно, почему…

Да, сложно батюшке, когда толпа ставит его перед выбором – ты или с ними, или с нами. А ему нужно оставаться со Христом. Стать мостиком примирения русских и цыган. Только пока по этому мостику никто идти не спешит. Не до этого всем в разгар бунта.

КТО ВИНОВАТ

В чемодановских краях задаешься извечным для русского человека вопросом: «Кто виноват?» Ну, проще обвинить цыган. Народ, по нашим меркам, дикий, кочевой, разудалый – бесит их нетаковость. Нигде не работают, побираются, воруют, живут на пособия для многодетных. Но почему за ними не следила власть?

Неужто о проблемах Чемодановки никто из пензенских чиновников и силовиков не знал? Думаю, местные точно знали. Да не хотели палкой шабуршить дикий улей. Боялись цыганского бунта. Но получили другой бунт – русский. Какой из них страшней еще непонятно. Теперь власти наспех латают эти национальные дыры. Но разве можно расхлебать эту кашу, которая варилась не один год? А подождите еще пару месяцев. Беглые цыгане вернутся в свои дома. И посмотрим, как будет жить Чемодановка с этим рубцом на сердце.

КСТАТИ

В самой Пензе есть еще один цыганский поселок. Прям недалеко от центра города. Но он не такой, как чемодановский. Это обрусевшие цыгане. Такси припарковалось возле дворца из красного кирпича. Возле него стоят два бородатых крепыша -Денис и Влад. Поминают своего отца. По традиции, после смерти родственника цыгане 40 дней не бреются.

Не успели поздороваться, как меня проводили за стол. Угостили чаем с земляникой и булочками с маком.

- Понимаешь, там другой народ, - растолковывал мне цыганский уклад Денис. Вокруг нас уже собралась вся его семья из 10-13 человек. – Мы не дружили с теми цыганами. Мы их язык даже не понимали. Русский может понять украинца. А я с теми цыганами только по-русски мог говорить. Нельзя всех мазать одной краской. Да, они поступили плохо. Их нужно наказывать. Но не устраивать самосуд.

Тут с лавки запричитала бабушка в пушистой шали:

- В интернете пишут, что русские придут жечь наши дома. Мы ночами не спим! Караулим и боимся. Мы и тех цыган из Чемодановки боимся – они могут и нам отомстить.

Вот как получается. Как только в Чемодановке разгорелся бунт, через интернет хлынул поток фейковых новостей. Они крушили весь здравый смысл. И что получили в сухом остатке? Русские боятся, что их сожгут цыгане. Цыгане боятся, что их сожгут русские. А пока все друг друга боятся, следователи ищут, кто же запустил эти слухи, стравившие два народа.

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