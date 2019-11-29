Древние артефакты обнаружены при прокладке "Турецкого потока" в Сербии

СЕГОДНЯ 16:03 2019-11-29T16:03:06+03:00

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На маршруте прокладки участка газопровода "Турецкий поток" в Сербии были обнаружены многочисленные древние артефакты. Об этом сообщили в пресс-службе генерального подрядчика проекта, компании IDC (Infrastructure Development and Construction).

Специалисты изначально предполагали, что в этой местности могут находиться исторические ценности, поэтому в ходе строительства было задействовано восемь археологических организаций.

Они проводили масштабные работы до самого момента укладки труб. Строители не торопили раскопки, прокладывая трассу дальше и возвращаясь на уже обследованные участки потом.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU