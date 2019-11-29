2019-11-29T16:59:28+03:00
Политика

Путин призвал принять меры по социальной адаптации мигрантов

Любые риски, связанные с распространением экстремизма, должны жестко отсекаться
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Необходимо принять продуманные и эффективные меры по социальной адаптации мигрантов. Такое заявление российский глава Владимир Путин сделал на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

По его совам, тема трудовой миграции актуальна для всех регионов нашей страны, а потому ей стоит уделять должное внимание.

"Мы радушно принимаем и должны помогать тем, кто хочет жить, учиться, работать у нас. И в то же время необходимо отсекать, жестко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма, разного рода радикальных течений", - цитирует ТАСС президента.

Согласно докладу Международной организации по миграции, Россия занимает второе место в Европе Германии по числу мигрантов. Сайт kp.ru писал, что за первые четыре месяца 2019 года страна приняла свыше 98 тысяч человек. В основном, это армяне и украинцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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