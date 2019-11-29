2019-11-29T18:17:18+03:00
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу на Лондонском мосту

Сообщается об одном пострадавшем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сыграл ли грузовик какую-то роль в инциденте, пока непонятноСыграл ли грузовик какую-то роль в инциденте, пока непонятноФото: REUTERS
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Неизвестный открыл стрельбу на Лондонском мосту в британской столице. Обстоятельства инцидента устанавливаются, однако, по предварительным данным, ранение получил по меньшей мере один человек. На месте работают экстренные службы.

"Нам известно об инциденте, произошедшем на Лондонском мосту. Пожалуйста, избегайте этот район в ближайшее время", - сообщается на странице местной полиции в Twitter.

В правоохранительных органах подтвердили, что мост перекрыт, однако характер совершенного преступления не уточняется. О раздавшихся в городе выстрелах сообщили очевидцы. По их же словам, нападавшего застрелили, сообщает BBC.

Близ Лондонского моста проводилась эвакуация сотрудников магазинов и офисов. На фотографиях с места видно, что поперек дороги стоит белая фура, но сыграла ли она какую-то роль в инциденте, пока непонятно.

Тем временем, СМИ сообщают о еще одном нападении в центре Лондона. Сайт kp.ru писал, что вооруженный мужчина напал на людей в том же районе, где произошла стрельба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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