2019-11-29T18:34:03+03:00
Политика

Путин надеется, что россияне никогда не перестанут использовать слово "мама"

В Европе уже хотят заменить столь родное обращение на бездушное "родитель 1"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что россияне никогда не перестанут использовать слово "мама", заменив его бездушным "родитель". Такая мысль была озвучена главой государства на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Один из участников встречи заявил, что слово "мама" невозможно заменить. Президент же напомнил, что в некоторых странах это уже произошло.

По его словам, французские власти предложили заменить графы "отец" и "мать" в школьных формулярах на "родитель 1" и "родитель 2". Инициатива была выдвинута на фоне стремительного роста числа однополых браков.

"Надеюсь, у нас этого никогда не будет", - сказал Владимир Путин.

Сайт kp.ru писал, что даже в королевской семье Великобритании место традициям уступили современные тенденции. Принц Гарри и его супруга, Меган Маркл решили воспитывать своих детей не как мальчиков или девочек, а так, чтобы они сами могли решить, кто они есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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