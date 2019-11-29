2019-11-29T18:14:25+03:00
Политика

Эрдоган предложил Макрону проверить свой мозг

Ранее президент Франции резко высказался о НАТО, что и стало причиной конфликта
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о НАТОЭрдоган раскритиковал Макрона за его слова о НАТОФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона за его резкие слова о "смерти НАТО". В частности, Макрон заявлял, что в между членами НАТО нет абсолютно никакой координации. В качестве подтверждение своих слов он вспомнил турецкую военную операцию в Сирии и вывод американских войск из этого региона.

За такую нелицеприятную оценку НАТО Макрона уже раскритиковали канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг. И реакция президента Турции не заставила себя долго ждать.

- Не знаю, что значит для НАТО Франция, но Турция для НАТО является очень важной страной. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер, - приводит слова Эрдогана телеканал NTV.

Он также отметил, что у Франции нет никаких полномочий исключать или не исключать Турцию из НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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