2019-11-29T19:08:01+03:00
Происшествия

Йеменские повстанцы сбили вертолет ВВС Саудовской Аравии

Хуситы утверждают, что в катастрофе никто не выжил
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Йеменские повстанцы, сторонники мятежного движения "Ансар Аллах" сбили вертолет Apache Военно-воздушных сил Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель хуситов.

По его словам, все произошло в пятницу, 29 ноября, на границе Йемена с королевством. Вертолет сбили ракетой класса "земля - воздух". Шансов выжить в людей, находившихся на борту, не было - машина полностью сгорела, передает Reuters.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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