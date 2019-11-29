Йеменские повстанцы сбили вертолет ВВС Саудовской Аравии
Хуситы утверждают, что в катастрофе никто не выжил
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Йеменские повстанцы, сторонники мятежного движения "Ансар Аллах" сбили вертолет Apache Военно-воздушных сил Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель хуситов.
По его словам, все произошло в пятницу, 29 ноября, на границе Йемена с королевством. Вертолет сбили ракетой класса "земля - воздух". Шансов выжить в людей, находившихся на борту, не было - машина полностью сгорела, передает Reuters.
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ИСТОЧНИК KP.RU